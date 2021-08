Prognoza meteo pe septembrie: temperaturile scad dramatic, vin ploile violente. Avertisment teribil de la meteorologi

"Astazi se raceste si in partea de sud, sud-est. Ieri, am facut si 34 de grade aici, timp ce, in nord-vest, 19-20 de grade. Dar azi nici aici nu mai facem 30. Totusi, partea de sud-est a tarii, astazi si vineri si sambata va fi mai calda decat restul tarii, jumatatea de nord-vest, unde va fi racoare. Asteptam si temperaturi maxime de 17-18 grade", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, in emisiunea "Romania la raport", meteorologul Elena Cordoneanu.

"Acum, frontul a trecut, inca mai sunt innorari pe frontul de sud-est al tarii, in Dobrogea, sudul Moldovei, estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei, unde va fi ploua azi", a mai spus meteorologul.

"Nu este perioada de inundatii, dar mai vin alte fronturi. Maine, in vest, centru si nord va fi innorat toata ziua, va ploua, vor fi descarcari electrice, vijelii, cantitati de apa importante - in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul si centrul Moldovei, deci jumatatea de nord-vest va fi instabila si racoroasa", a explicat Elena Cordoneanu.

In ceea ce priveste prognoza pe septembrie, aceasta a explicat: "Precipitatiile in septembrie sunt normale. Dar septembrie normal are putine. Nu e cazul sa vorbim despre inundatii. Totusi, prognozarile de lunga durata se improspateaza cu cele de scurta durata si nu este exclus sa mai avem si evenimente care pot sa aduca neplaceri."