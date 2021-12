Realitatea PLUS

Temporar se vor semnala precipitaţii, iar cantitãţile de apã vor mai depãşi pe arii restrânse 15...20 l/mp. Acestea vor fi predominant sub formã de ninsoare în Moldova, în Carpaţii Orientali şi la altitudini mari în restul grupelor montane, în timp ce, în celelalte regiuni, vor fi mai ales ploi şi trecãtor lapoviţã. Pe alocuri se va depune polei, cu o probabilitate mai ridicatã în jumãtatea de sud a Moldovei, în Muntenia şi în Crişana. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale pe crestele Carpaţilor Meridionali şi în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 11 grade, mai scãzute în nordul şi centrul Moldovei, spre -5...-3 grade. Pe arii restrânse se va semnala ceaţã.

In Bucuresti, vremea va fi predominant închisã şi se va rãci faţã de simbata. Trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de ploaie şi burniţã, iar mai ales spre searã, probabilitatea de polei va fi ridicatã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe parcursul zilei. Dimineata, 0…2 grade si temperatura maximã, in jur de 2 grade.

La munte, vremea va fi în general închisã. Cerul va fi noros şi vor fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare în Carpaţii Orientali şi la altitudini mari în restul grupelor montane, iar la altitudini mai scãzute vor fi ploi şi lapoviţã.

Cantitãţile de apã vor depãşi pe arii restrânse 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale, mai ales în a doua parte a intervalului, pe crestele Carpaţilor Meridionali. Izolat va fi polei. Valorile de temperaturã nu vor avea variaţii semnificative faţã de intervalul precedent.