"In Romania, vor fi doar manifestari de instabilitate atmosferica, adica averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului. Acestea vor fi prezente, insa, mai ales dupa amiaza si seara, si pe alocuri, deci nu vor avea un caracter generalizat. In acest moment, de exemplu, este soare in majoritatea regiunilor", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Meda Andrei.

La noi in tara, vor fi din loc in loc averse care pot depasi 15-20 l/mp, vor fi si descarcari electrice, dar ele nu au legatura cu ciclonul care traverseaza Italia, asigura meteorologul.

"Vor fi cantitati ceva mai mari de precipitatii, insa sub nicio forma nu vom intalni situatia din Italia", a mai spus Meda Andrei.