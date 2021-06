Meteorologii anunță ploi din abundență, descărcări electrice, dar și vânt puteric, în următoarele zile.

"Acest ciclon loveste Romania printr-o vreme instabila, pentru ca el a fost prezent si este adesea prezent in partea de sud-est a teritoriului. Adica adeverse cu carater torential, in consecinta si cantitati mai mari de apa, cantitati ce pot depasi 50 l/mp: descarcari electrice, intensificari ale vantului sub aspect de vijelii. Se mentine acest cioclon si ne afecteaza prin sistemele sale frontale si in urmatoarele doua zile", a explicat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Alina Serban, meteorolog ANM.

Ciclonul din Marea Neagră a făcut prăpăd și în Bulgaria. În oraşul vecin de peste Dunăre, Ruse, ploile torențiale au inundat străzile, iar mașinile au rămas blocate în apă. Astfel, oamenii au folosit caiacurile și bărcile pentru a se putea deplasa.