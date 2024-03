Reporter: Firmele de asigurări susțin ca produsul RCA le generează pierderi în condițiile continuării plafonarii pretului RCA. Cum comentați?

Vasile Ștefănescu, Președinte COTAR: Calculul e simplu, iar concluzia o vom trage împreună în baza acestor calcule simple. Daună medie pentru camioane cu capacitate > 16 tone este următoarea:

Camioanele deținute de persoane fizice au o frecvență a daunei de 14,3%, iar dauna medie este de 10.169 lei.

Camioanele cu aceeași capacitate cilindrică deținute de persoane juridice au frecvența daunei de 19,1%, iar dauna medie este de 13.864 lei.

Cea mai ieftină poliță RCA este în jur de 13.000 de lei.

La 100 de polițe RCA vândute , firmele de asigurări încasează 1.300.000 lei.

Presupunând ca toate autovehiculele sunt înmatriculate doar pe persoane juridice, unde daunalitatea este cea mai ridicată, daunele reprezintă 264.802 lei la 100 de camioane, pentru o frecventa de 19,1% și o dauna medie de 13.864 lei.

La 100 de polițe de camioane vândute, firmele de asigurări rămân după scăderea costului cu despăgubirile cu peste 1.000.000 de lei.

Informațiile despre frecvența și dauna medie au fost obținute din Raportul privind determinarea tarifului de referință publicat de ASF în decembrie 2023 (ultimul raport).

Iar la 1.000.000 de lei obținuți în plus la fiecare 100 de polițe vândute firmele de asigurări se declară pe pierdere și ca este imposibil de susținut acest produs care cauzează așa zise pierderi.

Când cine le va mai plânge de milă firmelor de asigurări, transmiteți-le acest material cu acest calcul simplu.

Mai mult, ceea ce majoritatea cetățenilor nu știu și în concluzie, nu iau în calcul, este ca plătim prețul RCA în avans, o parte din noi avem un posibil accident după câteva luni, plata asiguratorilor o fac după alte câteva luni de la accident în cel mai fericit caz , iar în tot acest timp, firmele de asigurări folosesc banii încasați de noi în diverse instrumente financiare și plasamente care le aduc profit suplimentar (randamente). Calculul profitului lor nu se realizează doar scăzând despagubirile și cheltuielile lor din sumele încasate.

Dar acestea sunt informații pe care puțini le cunosc.

Am transmis un comunicat de presă în care am atașat aleatoriu 5 polițe RCA. Am realizat după ce am transmis comunicatul de presă ca toți cei 5 transportatori care au cumpărat acele polițe se încadrează în mod artificial în categoria de client cu risc ridicat. Cum este posibil ca 80-90% dintre transportatori să fie în categoria de risc ridicat în condițiile în care niciunul nu avea malus (neavând daune). Ba, mai mult, unii dintre ei erau încadrați chiar în categoria de Bonus, iar în loc să fi obținut reducere de preț, au obținut o majorare de 40% – 50% a prețului RCA, dacă ne raportăm la cea mai ieftină variantă de poliță RCA.

Reporter: Am observat în cotatile de preț la RCA transmise de către dvs diferențe uriașe între oferte. Cum este posibil acest lucru? Nu există o ofertă de calcul transparentă în lege?

Vasile Ștefănescu, Președinte COTAR: Da, ofertele începeau de la aproximativ 13.000 de lei și ajungeau până pe la 87.000 de lei. Adica, același risc, pentru același produs RCA, poate avea preț diferit chiar și de 7 ori. Asemenea disfuncționalități nu veți găsi decât în piața de asigurări din România. De ce? Păi, fără supărare toți oamenii nepregătiți au ajuns în conducerea ASF. Pe lângă asta nici nu își iau consilieri pregătiți capabili să înțeleagă fenomenul. Toată piața de asigurări face bancuri pe nivelul lor de pregătire. Cum poți să pretinzi ca supraveghezi o piață atât de sofisticată și tehnică, când experiența nu te califică să fi acolo, practic nu ai ce căuta acolo .

Va amintiți de interviurile pe care acești specialiști le-au dat în Parlament și în ciuda ridicolului acestor interviuri, partidele i-au validat să conducă o instituție atât de importantă?

