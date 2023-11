"Cred că orice om ar fi procedat la fel, deci nu am făcut mare lucru. Eram în zonă, într-un taxi și am văzut victimele pe jos. Am mers direct la femeia rănită, fiindcă starea dumneaei era mai gravă. Împreună cu o doamnă care era acolo și care, înțeleg, sunase deja la 112, am ținut-o de vorbă pe femeia rănită. Era confuză, avea dureri. Nu am știut atunci că este însărcinată.(...)

Avea lacrimi în ochi și asta m-a marcat foarte tare. După ce au venit cei de la SMURD, m-am pierdut în mulțime. Nu mai aveam ce face acolo. Am trecut un pic și pe la bărbatul rănit. El era mai bine. Ulterior, am aflat din presă de drama femeii, după ce își pierduse copilașul. Îmi pare nespus de rău!", a declarat deputatul Gîdei.