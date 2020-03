Tom Hanks și soția sa au coronavirus: "Am fost depistati pozitiv"

Tom Hanks a anuntat pe retelele de socializare ca are coronavirus atat el cat si sotia sa. Ei au acuzat o stare de rau la inceput si au prezentat simptomele coronavirus.

”Salut, băieți! Eu și Rita suntem în Australia. Ne simțim obosiți, ca și cum am avea guturai, iar corpurile noastre dor. Rita a început cu febră, care nu s-a mai oprit, a tot crescut. Ca să facem toate lucrurile cum trebuie, așa cum credem că toată lumea e necesar să o facă, am mers și ne-am testat. Am fost depistați pozitiv”, a scris actorul. ”Am intrat în carantină, vom face tot ceea ce trebuie pentru a merge mai departe cu tratamentul”, a adăugat el.