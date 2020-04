Ministerul Muncii a anuntat astazi masurile sociale luate ca urmare a epidemiei de coronavirus

"Este o perioada destul de dificila prin care trecem, din pacate si care are impact direct asupra varstnicilor, asupra copiilor si a adultilor cu dizabilitati si toate aceste realitati ne solicita atat nou, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cat si autoritatilor locale o implicare din ce in ce mai activa", a spus ministrul.

Printre masurile anuntate se numara aceea potrivit careia autoritatile locale pot contracta sau angaja, dupa caz, specialisti in asistenta sociala care sa ofere sprijinul necesar grupurilor vulnerabile. Recomandarea MMPS este ca serviciile de consiliere psihologica, acolo unde este nevoie chiar serviciile juridice, sa fie oferite prin telefon pentru a se respecta astfel masurile de preventie impuse de autoritati.

"Centrele de servicii sociale care primesc subventii de la MMPS au primit un mesaj foarte clar: cele care solicitau suspendare activitatii, cele care desfasurau activitati ce nu mai pot fi presatate in aceasta perioada, au fost antrenate - la solicitarea autoritatilor locale - in activitatile specifice pandemiei perioadei pe care o traversam", a mai spus ministrul.

Violeta Alexandru a precizat ca in cadrul acestor structuri se afla oameni care cunosc realitatea din teren, asa ca mesajul sau a fost foarte clar, si anume sa colaboreze cu autoritatile locale, respectiv sa-si ofere toate serviciile la cele mai inalte standarde si sa fie prompti.

Ea a vorbit si despre stimulentul de insertie conform reglementarilor cuprinse in OU 30 si 32 pentru parintii care decideau sa revina la serviciu inaintea perioadei de 2, respectiv 3 ani, in functie de conditiile specifice, adica de copilul care posibil sa aiba dizabilitati, si se se lovesc de realitatea prin care trecem iar compania angajatoare nu-si mai poate desfasura activitatea - beneficiaza prin sprijinul prevazut in aceste ordonante de stimulentul de insertie ca si cand ar fi revenit in activitate si compania ii asigura tot cadrul pentru a-si desfasura activitatea.

In plus, s-au luat masuri astfel incat idemnizatia pentru cresetera copilului sa se preungeasca in continuare pentru 90 zile daca parintele se afla in acest moment in perioada de crestere a copilului, suprapusa peste pepidemia de COVID-19

Au fost suspendate toate executarile silite pentru toate drepturile de asistenta sociala pe perioada crizei. "Nu cred ca este momentul ca in aceasta perioada sa se procedeze la executari silite pentru niste oameni acre cu siguranta se confrunta cu o serie de probleme", a spus ministrul Alexandru.

"Impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene am gandit o OUG, si ea a trecut prin Guvern, astfel incat sa se poata deconta cheltuieli salariale, cheltuielile de transport si de protectie pentru asistentii care ingrijesc persoanele cu dizabilitati", a mai spus Violeta Alexandru.

Aceeasi ordonanta stipuleaza, de asemenea, ca persoanele aflate in carantina sau izolare, persoanele varstnice sau vurnelabile, pot primi la solicitarea autoritatilor locale pachete cu produse de igiena – si acestea decontate autoritatilor locale din fondurile europene puse la dispozitia Romaniei.