Stelian Tănase: „Dacă nu se măresc pensiile, ăștia nu vor fi votați”

Despre promisiunile făcute de liderii coaliției despre majorarea salariilor și pensiilor, Stelian Tănase spune că „nu am deloc această certitudine a majorării pensiilor. Sunt ani de zile in care am fost tocați, a mai venit un ministru care zicea că se măresc cu atât... ș nu s-a întâmplat. Dați-mi voie să fiu sceptic. Exista ceva ca poate de data asta se va întâmpla.

Dacă nu se măresc pensiile, ăștia nu vor fi votați. Oamenii poate nu au viziune asupra situației României, Spațiul Schengen, dar când e vorba de pensioară și salariu au cerinte concrete.

Ei (politicienii - n.red.) sunt preocupati de alegeri, nu de viziune financiară, ci să scoata de la tejghea. Pentru că foarfeca asta dintre prețuri s-a mărit. Această discrepanță va crește si mai mult, oamenii nu vor putea să-și plătesaca darile la stat, intretinerea, curent, si nu stiu ce va face statul. Va fi un haos. Senzatia mea e ca au scapat situația de sub control și că se rostogolește ceva către noi. Nu văd soluția, dar nu sunt economist”, a afirmat Stelian Tănase, vineri seară, la Controversat.

Stelian Tănase: „E un guvern de coaliție, e o bâlbâială. Nu au soluții. Cred că miniștrii se roagă să nu avem o iarnă grea”

„E un guvern de coaliție, e o bâlbâială”, a afirmat Stelian Tănase despre măsurile luate de politicienii români în criza energetică.

„Nu au solutii. Nici în Europa nu sunt solutii. Se încearcă marea cu degetul. E o loterie adevarată. (...) Baiatul asta Macaron (Macron - n.red.)..., nu suport apropierile si discuțiile lui cu Putin. În Anglia a căzut un guvern”, a mai spus Stelian Tănase.

„Cred că miniștrii noștri se roagă la Sfânta Parascheva sai la Sfântul Dumitru să nu fie o iarnă grea. Se poate ca lumea sa iasa in strada daca vine o iarna grea si nu mai au bani să-și achite dările. Că sunt niste dări. Sunt si speculatori in spate. Începem sa descoperim si marile afaceri din pandemie, furau de stingeau.

Șansa noastra ar fi sa nu avem o iarnă grea. Ar fi irezolvabil (altfel). Nu văd pe nimeni să sară să ne ajute. Fiecare țară are problemele ei. Vom fi singuri Cum și polonezii sunt singuri, și republicile baltice, și cehii, au ieșit în stradă. Se vor potoloi. Cred ca si la București, dacă va fi o iarna grea, lumea va iesi in strada”, a mai avertizat politologul Stelian Tănase.

Despre rezervele de gaze din România, Stelian Tănase susține că „sunt bancuri”.

„Dacă putem sa dam, sa dam, bine dai, bine gasesti. Dar România nu e in situatia sa aiba surplusuri, e o tara rurală și astaăzi. Nu au incalzire centrala, folosesc lemne, la orase te descurci, desi cu costuri fabuloase, ne va ustura. La țară e lemnul , dar e o iluzie aprovizionarea cu lemne, sobele. Capacitatea de a face caldura in case de 100 de ani e o problema. Guvernantii nostri nu au solutii”, a concluzionat Stelian Tănase.

Stelian Tănase: „Surpriza ar fi să meargă împreună la alegerile parlamentare, o porcărie. Situația e foarte periculoasă”

Despre scenariul următorului an preelectoral dar și al alegerilor din 2024, Stelian Tănase a avansat mai multe scenarii, însă a catalogat drept „periculoasă” o continuare a alianței, în lipsa unor partide la putere și în Opoziție.

„Politicenii dorm, și când se apropie alegerile, campania, se dau cu puțină apă pe față. Sunt cam aceiasi, cam o treime se realeg.

Problema rotativei guvernamentale. Va pleca PNL pentru a rămâne PSD cu Ciolacu, ori va rupe PNL coalitia si se duc la Iohannis care numeste sau se duc in alegeri anticipate, sunt sceptic. Asta cred ca îi ține incordați, se pândesc ca doi câini infuriați. Și daca PNL pleaca sau PSD va prelua, va prefera PSD să preia in an electoral, să achite toate polițele, să dea socoteala electoratului?

Românul votează contra în general. S-ar putea PSD sa zica <<Halt!>>, mai vedem, găsim alta formula.

Din cate stiu eu, pe surse, în PSD sunt mai multe școli de gândire si vom vedea ce se va intâmpla. În 24 mai trebuie să facă rocada, nu mai e mult, in perrspectiva alegerilor nu mai e nimic de făcut.

Surpriza care ar putea fi, dar care ar fi o porcărie, ar fi să meargă împreună la alegerile parlamentare in toate circumscripțiile. E o porcărie. Și așa, într-o tara democratica, cineva guvernează, cineva critică guvernarea. În România nu există nici putere, nici opoziție. Situația este foarte periculoasă”, a mai punctat Stelian Tănase, la Controversat.