Reglare de conturi între SIIJ și DNA

Cei doi procurori sunt acuzati ca ar fi incercat sa intimideze judecatorii de la Curtea de apel Oradea dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari cu ei in timp ce discutau sa faca dosare penale unor judecatori ca ”sa intre frica in ei”.

Fostii procurori DNA au intrumentat mai multe dosare de coruptie unor judecatori din Oradea, iar acum acestia i-au reclamat la Sectia speciala pentru presupuse abuzuri, scrie G4media.ro

In acelasi dosar a fost pusa sub invinuire si judecatoarea Crina Muntean, fost presedinte al Tribunalului Bihor. Muntean e acuzata de favorizarea faptuitorului, instigare la marturie mincinoasa si instigare la abuz in serviciu.

În iulie 2019, Inspecţia Judiciară a cerut CSM să-i sancționeze pe procurorii orădeni, Ciprian Man şi Cristian Ardelean, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, acuzându-i de ”manifestări ce aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu”. Reamintim că o înregistrare apărută în spațiul public arată că procurorul Ciprian Man ar fi spus într-o ședință „Dacă începi urmărirea faţă de astea două judecătoare, îi trimite Adi în judecată pe ăia trei, o să mai intre frica…”, iar Ardelean ar fi spus „Se mai liniştesc, da! Sută la sută. Și dacă nu se liniştesc, măcar dacă tot o fac să le dăm motive să aibă boală, nu aşa că ei consideră…”.