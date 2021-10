"Situaţia se află încă într-o dinamică incredibilă (...) deoarece nu deţinem controlul asupra acestui virus. Încă nu am scăpat de pericol. Ne aflăm chiar la jumătatea acestei pandemii. Însă unde anume mai exact... nu ştim deocamdată, pentru că, sincer, nu folosim instrumentele de care dispunem în prezent pentru a ne apropia de sfârşitul ei. În anumite oraşe, vedem secţii de terapie intensivă şi spitale saturate, precum şi oameni care mor, în timp ce pe străzi oamenii se comportă ca şi cum pandemia a fost complet învinsă", a afirmat Van Kerkhove în timpul unor discuţii online pe conturile de pe reţelele de socializare ale OMS, relatează Agerpres.



Expertul americană a precizat că decesele raportate la nivel mondial au fost înregistrate în cea mai mare parte la persoane care nu erau vaccinate anti-COVID-19.



Maria Van Kerkhove a criticat, totodată, campaniile de dezinformare şi ideile false care circulă pe internet despre COVID-19.



"Rezultatul este că mulţi oameni continuă să moară. Nu putem să îndulcim această realitate", a arătat reprezentantul OMS, subliniind că instituția pe care o reprezintă analizează în această perioadă evoluţia pe care ar putea să o aibă pandemia de COVID-19 în următoarele 3-18 luni.



"Avem încă grupuri mari de indivizi care nu sunt vaccinaţi, fie pentru că nu au acces la vaccinuri, fie pentru că refuză să se vaccineze sau nu pot fi vaccinaţi, astfel încât putem în continuare să asistăm la recrudescenţe ale pandemiei", a mai spus expertul americană.



Ea a avertizat că noul coronavirus, deşi va ajunge într-un final să fie ţinut sub control, este un virus a cărui existenţă va fi una de durată: "Posibilitatea de a eradica virusul sau chiar de a elimina definitiv acest virus la nivel mondial a fost pierdută încă de la început. Ea a fost pierdută pentru că nu am atacat, la nivel mondial, acest virus pe cât de viguros ar fi fost posibil", a concluzionat specialista americană.