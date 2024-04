Vloggerul de călătorii Cosmin Avram și-a închiriat un apartament în cartierul Victoria din Atena, apoi a pornit la pas să exploreze două dintre cele mai rău-famate cartiere din oraș, Omonia și Victoria.

„Vedem care este viața, cum trăiesc oamenii. Vă spun din start că așa ceva nu ați mai văzut. Cel puțin nu în Europa. Televiziunile nu vă prezintă așa ceva. Toată lumea încearcă să ascundă aceste lucruri. Este greșit, din punctul meu de vedere. Aceste lucruri nu trebuiesc ascunse, din contră, trebuiesc scoase la vedere pentru ca autoritățile sau persoanele competente să facă ceva în privința asta”, a spus el.

Turistul de profesie a fost șocat de ceea ce a văzut și a calificat scenele din Atena ca fiind „de nedescris“: „Pentru mine pur și simplu a fost și este în continuare un șoc. Unii mi-au scris să merg în America pentru a vedea cum trăiesc oamenii pe străzi. Nu e nevoie. Am găsit America aici în Europa”.

Cosmin Avram lansează un apel către turiștii români să ocolească aceste zone, unde pericolul pândește la orice pas:

„Trecem și noi pe aici cu speranța să nu se ia nimeni de noi. Dacă atunci când vizitez locuri frumoase vă spun să le vizitați și voi, în situația de față nu se aplică, pentru că prin aceste zone există un pericol real în orice moment”, spune călătorul român.

În plimbarea sa periculoasă prin cartierele rău famate ale Atenei, românul zărește și seringi pe jos, folosite de cei care se drogau.

„Sunt foarte multe seringi pe jos. Nu vezi pe unde calci pentru că este întuneric. Doamne ferește! Nu glumesc, așa ceva nu am văzut de când sunt și am avut șansa să vizitez câteva țări dubioase până acum. Dar ca aici, nicăieri, nicăieri. Ferentariul este o glumă pe lângă ce am văzut în această seară pe aceste străduțe și cu cât merg mai mult, cu cât văd mai multe locuri, cu atât mă minunez mai tare. E incredibil, oamenii pur și simplu merg cu seringa în mână pe stradă și se injectează din mers”, povestește vloggerul.

Cosmin a văzut oameni cu plase de seringi nefolosite care aprovizonau zona. Și, ca și cum toate acestea nu erau de ajuns, românul a asistat fără voia lui și la o bătaie izbucnită în stradă. „Mai rău ca în junglă. Acolo avem poliția, iar aici, în depărtare, în partea dreaptă, cred că sunt 10 persoane, toți se injectează sau fumează din acele recipiente - șișa“, a spus el.

Dar acestea au fost doar începuturile plimbării periculoase a românului. La un moment dat, Cosmin Avram a început să fie urmărit de o prostituată care se leagă de trecători: „Devin și agresive după cum vedem. Se ia la întâmplare de fetele care trec pe stradă. E pusă pe glume. Mi-am făcut un prieten nou. Mai nou mă urmărește. Îi place să se dea în spectacol. Asta este capitala europeană. Este agresivă. Au creierul prăjit distrus de la atâtea substanțe pe care și le introduc în corp.”

Vloggerul a asistat la o negociere dintre o prostituată și un potențial client, în văzul lumii. „Negocia domnul. Ea a spus 10 euro, 10 minute, el - 10 euro, 20 euro de minute. Dacă tot discutăm despre aceste lucruri în clipul de astăzi, vreau să vă spun că aici bărbații se pot căsători cu alți bărbați, femeile se pot căsători cu alte femei.”

Cosmin a găsit în apropierea blocului în care locuia mai multe bordeluri mascate drept săli de cinema.

„În momentul în care ieși din scara blocului găsești aceste bordeluri moderne, atât pe stânga, cât și pe dreapta, chiar dacă acolo scrie cinema, oferă și alte servicii, nu doar vizionarea unui film”, explică el.

Tarifele variază între 10 euro și 30 de euro. „Nu suntem la periferia orașului sau la periferia unui cartier”, explică el. Astfel, cele două bordeluri se află foarte aproape de o piață a orașului și de clădiri administrative importante.

El a precizat că aceste bordeluri funcționează legal și sunt deschise 24 din 24 de ore. Românul a remarcat că în cele două cartiere, Omonia și Victoria, se întâlnesc prostituate pe trotuar peste tot.

„Datorită unei recesiuni la începutul anilor 2000 și ca rezultat al măsurilor de austeritate din acea perioadă, a existat și există în continuare o problemă reală legată de consumul de substanțe interzise, mai ales printre aceste persoane fără adăpost. Odată cu acele măsuri, guvernul a redus chiar și programele sociale destinate persoanelor fără adăpost”, explică Avram.

Deși inițial guvernul a redus finanțarea pentru programele sociale, există acum eforturi de reintegrare a acestor persoane fără adăpost:

„Datele colectate de Centrul de Monitorizare a Substanțelor Interzise din Grecia descriu realitatea cruntă a consumului de pe stradă. Tot ei susțin că în acest moment sunt aproximativ 3.400 de persoane care consumă zilnic. Cu toate acestea, peste 13.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani sunt considerate mare risc atunci când vine vorba de consumul de substanțe interzise, o creștere cu 30% față de anul precedent. Pe lângă asta, totul este vizibil în momentul în care deplin pe aceste străzi este vizibil că autoritățile nu fac față. Nu reușesc să schimbe ceva. Este ora 12 și lumea pur și simplu se droghează pe străzi”.

El explică de ce multe clădiri sunt înconjurate cu garduri de sârmă ghimpată: „În caz contrar te trezești cu acești oameni în interior, sparg geamurile și intră și pun stăpânire pe loc, după care va fi foarte, foarte greu să-i dai afară pentru că acești oameni au mari probleme, probleme din toate punctele de vedere, va fi foarte greu să te înțelegi cu ei.”

