O avocată cu 16 case, numită secretar de stat la Justiție

Potrivit unei declaratii de avere depuse in iunie 2018, cand era consilier local in Bistrita, Morar detine 16 terenuri cumparate sau obtinute prin succesiune in Bistrita, Bihor, Oradea, Constanta, Satu Mare, Timisoara, Turda si Bucuresti. In afara de o faneata, toate sunt terenuri intravilane dobandite intre 2012 si 2014, cu suprafete ce variaza de la 70 la 2.609 de metri patrati.

Doar in cazul a 3 terenuri este unic proprietar, restul impartindu-le si cu alte persoane ce nu sunt numite in declaratia de avere, asa cum stipuleaza legea, potrivit Ziare.com

De profesie avocat, Morar este fost consilier local din partea PNL in municipiul Bistrita si sefa a organizatiei de femei PNL din judet.