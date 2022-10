„Este un moment care asigură continuitatea activităţii de ieri, unde am vizitat trei mari producători români, Practic, dorim ca prin prezenţa noastră în teritoriu, să preluăm de la faţa locului toate realităţile cu care investitorii români, pentru că discutăm de companii cu capital sută la sută românesc, se confruntă şi dorim ca, prin activitatea Guvernului, prin prezenţa reprezentanţilor de la ministerele de linie, să asigurăm acest dialog şi să putem să preluăm toate problemele cu care se confruntă.

Ştim foarte bine că, în situaţia în care ne găsim, sunt probleme care ţin de preţul energiei, de preţul gazelor, sunt şi probleme care ţin de asigurarea finanţării proiectelor viitoare ale acestor companii, şi atunci este normal ca la nivelul Guvernului, ţinând cont că România este o ţară producătoare de energie electrică, care are resurse de gaz, să găsim formula cea mai potrivită pentru a putea veni în sprijinul producătorilor şi să asigurăm competitivitatea pe piaţă”, a spus premierul.

„Este o realitate că astăzi în România se produc diverse lucruri de foarte mare calitate, produse care pot fi asimilate, aliniate cu cele ale marilor companii din Europa. Am discutat cu dl preşedinte despre modul în care reuşesc să ajung la un astfel de nivel, am aflat şi astăzi, aici că au un centru propriu de cercetare. Şi ieri la Craiova am discutat despre acest subiect şi modul în care inovaţiile româneşti, creativitatea românească este pusă în valoare. Doresc să subliniez încă o dată, nu este cu nimic mai prejos decât cea din celelalte ţări. De aceea, este important să recunoaştem efortul pe care îl fac şi să căutăm împreună soluţii pentru a asigura o predictibilitate pentru un plan de afaceri pe termen mediu şi lung”, a mai spus Nicolae Ciucă.