Mihai Tudose, despre Victor Ponta: Când omul a luat-o razna complet, am plecat. Era un fel de Dragnea

„Când omul a luat-o razna complet, am plecat. Era un fel de Dragnea. Totul se întâmpla numai când i se năzărea lui, în fiecare zi avea câte o epifanie, avea câte o revelație. Uitați-vă la declarații. Eu am plecat din PSD, am spus-o foarte clar atunci, că nu mai pot să stau într-un loc unde erau Liviu Dragnea și Carmen Dan și compania. Nu pot. Eu nu am renunțat la doctrină, nu am plecat pe doctrină, am plecat din cauza unor oameni și am spus clar. Ponta atunci s-a jurat, a făcut cruce “domnule, m-am schimbat, am învățat din greșelile trecutului, sunt alt om”. Și-a ținut respirația (…) și-a supt burta până după europarlamentare, când s-a văzut cu doi saci în car. După aia, și-a revenit perfect”, a declarat Mihai Tudose, la Realitatea Plus.

