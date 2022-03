"România nu are niciun motiv de a intra într-un conflict armat cu Rusia şi nu cred că România va intra într-un conflict armat cu Rusia", a declarat Ciolacu, la sediul PSD.



În privinţa reglementării unei situaţii de criză de către Guvern, el a arătat că "are ştiinţă, cum este şi normal", urmând ca, astăzi, să aibă o discuţie cu prim-ministrul Nicolae Ciucă pe această temă.



În contextul acestui conflict, liderul PSD a spus că întreaga Europă va fi afectată economic.



"Întreaga Europă va fi şi întregul glob, dar în principal întreaga Europă şi este şi normal că ţările cele mai apropiate vor fi afectate cel mai mult. Sunt ferm convins că vom găsi soluţiile cele mai bune să depăşim şi această criză", a arătat social-democratul.



Ciolacu nu crede că există posibilitatea ca România să rămână fără gaz.



"Nu, în acest moment nu avem nici cea mai mică problemă, şi avem un an de zile ca să rezolvăm şi să ne pregătim pentru anul viitor. (...) Dependenţa noastră de Rusia este cred cea mai mică din Europa - de 10%", a mai spus liderul PSD.