Jocuri de putere. Ana Maria Păcuraru, interviu în exclusivitate cu vicepreședintele Huawei Europa, Radoslaw Kedzia

Principalele teme ale interviului nostru sunt despre evoluția tehnologiei 5G in România, cum ajuta aceasta dezvoltarea economiei mondiale, ce pericole reale exista, dacă exista diferențe majore între proiectul chinezesc Huawei și restul competitorilor din piața, despre securitatea cibernetica, in ce domenii se va aplica cu maxima eficientă implementarea noilor tehnologii, ce garanții oferă compania cu privire la posibilitățile de a spiona statele occidentale de către guvernul chinez, care a fost prima țara din lume care s-a racordat integral la aceasta tehnologie și care sunt proiectele următoare: 6G și 7G, care deja încep sa fie implementate in tari ca Norvegia, Suedia, Hong Kong, Finalnda, Elveția, Sigapore și Japonia.

După difuzarea interviului, îl vom comenta alături de Costin Georgescu, fost director SRI, Gen. Alexandru Grumaz și deputatul PNL Pavel Popescu.