Cozmin Gușă: Atacul la adresa lui Tudor Gheorghe, un demers securistic

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Cozmin Gușă a declarat că: "L-am cunoscut pe Tudor Gheorghe și am legat cu el o prietenie de durată. Nu am mai vorbit în ultimii ani, cred că și el s-a retras foarte mult din prim-planul vieții relaționale și l-am văzut, l-am urmărit de la distanță, l-am aplaudat de la distanță, este extrem de inspirat, compune, interpretează, se supune rigorilor unui public împuținat, dar în cazul lui, al conceptelor sale mereu maximal.

Este un demers securistic, pentru că aceia care l-au atacat de la Funeriu până la Baconschi sunt niște puiuți, neosecuriști de după 1989, în mod evident, și principala misiune a lor care le este invocată în cicluri periodice este să demanteleze tot ceea sună românesc, tot ceea ce are conținut, tot ceea ce generează emoție și de aici poate să vină pericolul. Mie imi pare rău tare rău, dar nu trebuie să ne lamentăm cu toți pentru că Tudor Gheorghe este foarte puternic și el nu glumește când zice că atât cât îl înjură ăștia el își face împachetări cu nămol la Techirghiol.

Pariez că nu îi pasă de-al de Funeriu sau Baconschi sau asemenea oameni și e foarte bine așa."

Întrebat și despre episodul dezvăluirii lui Gelu Vișan care a fost sunat de Lucian Pahonțu -șeful SPP- pentru a-l pune pe Funeriu în fruntea listelor PMP la europarlamentare în urmă cu cinci ani, Cozmin Gușă a comentat că:

"Gelu Vișan traversează o perioadă în care vorbește de ce își amintește, și se discută foarte mult public de treburi care ar fi discrete, dar care au relevanță. Nici nu putem să-l condamnăm pentru asta, l-au păcălit mai toți, de la Radu Berceanu care a fost primul lui partener în jocul politic acolo la Dolj până la Traian Băsescu, ș.a.m.d. Are dreptul Gelu Vișan să facă aceste excese, pentru că face excese din când în când, sper să fie și el de acord cu acest lucru, dar n-am îndolială că ce vorbește el despre Pahonțu este adevărat.

Pahonțu are o mare alonjă de joc politic. Cu cât cel pe care îl păzește, fie el că se numește Băsescu sau Iohannis, face mai multe excese comportamentale, cu atât puterea lui crește, pentru că aici fiecare șef de serviciu secret de SPP își măsoară forța în capabilitatea de șantaj asupra numărului 1 în stat.

Cred că Pahonțu are capabilitate de șantaj asupra lui Băsescu, cât și asupra lui Iohannis, deci este evident că poate să-și arate mușchii.

Invenția asta că Funeriu ar fi al lor, nu știi cât de acoperit e Funeriu și la care serviciu, dar nu contează treaba asta. Acoperiții sunt buni și ei dacă sunt patrioți sau dacă sunt corecți sau dacă-și folosesc inteligența în scopuri nobile.

Ar trebui să-i fie mare rușine lui Funeriu, pentru că nu poți să te comporți așa cu Tudor Gheorghe. Este al nostrul, îl iubim, este complex, de jos până sus, adică este și pentru mulțime și pentru cei din o anumită stratosferă cât o mai exista în România și au fost prost inspirați acești securistoizi de la Funeriu și până la Baconschi atunci când l-au atacat și nu au făcut decât să ne amintească nouă tuturor cât de mare și de profund este Tudor Gheorghe chiar și atunci când critică atât de dur, pentru că ce a făcut el la "30 de ani. Degeaba" este ceva ce simțim cu totii și gândim cu toții, pentru că într-adevăr 30 de ani sunt degeaba, România este demargelată, nu avem capabilitate să ne reformatăm în acest moment și a exprimat un adevăr dur, dureros. Că unora le este frică că îi atacă pe procurori, păi bine le face, pentru că procurorii care au ieșit în față nu au apărat niciun fel și au făcut fel de fel de jocuri împoriva unor oameni: unii vinovați, alții nevinovați. Nu au apărat proprietatea statului după cum le scrie în fișa postului și din Tudor Gheorghe putem să cităm în continuare foarte mult.", a încheiat Gușă.

Sâmbătă, Gelu Vișan, fostul om de încredere al lui Traian Băsescu, a scris pe Facebook că Pahonțu l-a sunat, în urmă cu 5 ani, pentru a-l impune pe Daniel Funeriu în fruntea listei PMP pentru europarlamentare. ”E de’al nostru”, i-ar fi spus Pahonțu lui Vișan, care a aflat și că Traian Băsescu nu știa de ce făcea șeful SPP.