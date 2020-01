Ciolacu, reacție dură după ce Orban a anunțat că majorarea pensiilor nu este 100% sigură

Ciolacu susține, printre altele, că în acest context, PNL ar trebui "dat jos de la putere".



"In nicio tara civilizata din lumea asta, in care oamenii au o educatie economica, civica si nu numai, daca vine un partid si spune ca nu va respecta o lege pe care tot acel partid s-a jurat ca a bugetat-o prin proiectul pe care si-a angajat raspunderea, partidul acela nu mai este luat in serios, ci este dat jos de la putere. Imediat!



Pentru ca orice roman care stie ca EL ARE OBLIGATIA DE A RESPECTA LEGILE TARII nu poate tolera ca tocmai cei care conduc tara sa fie cei care nu respecta legile.



Legile sunt facute pentru a fi respectate. De toata lumea, inclusiv de cei care - vremelnic! - conduc destinul Romaniei.



Evolutia incasarilor si a economiei depinde de competenta Guvernului. Te pricepi, stai la guvernare, nu te pricepi, pleci acasa. Dar nu sacrifici legi si oameni. Nu faci anticipate ca sa-i pacalesti ca vei respecta legile dupa. Romanii trebuie sa stie ca ANTICIPATE = AUSTERITATE!", a scris liderul PSD pe contul sau de Facebook.