Dacă vrei să trimiți mesaje de felicitare de Sfântul Ilie, trebuei să știi încă de la bun început că pe lângă cei pe care îi cheamă Ilie, își mai sărbătoresc onomastica pe 20 iulie și cei care se numesc Ile, Ilea, Ilieș, Iliescu, Ilașcu, Iloaie, Ilioaie, Iliuț, Iliuță, Iliana, Eliana, Ilinca, Ilia, Lică, Eliade, Iliev, Eliah, Lia, Elias, Iliuș și Liana.

Mesaje de Sfatul Ilie. Pe 20 iulie creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ilie.

Mesaje de Sfantul Ilie. Iată mai jos câteva SMS-uri şi mesaje cu urări şi felicitări de Sfântul Ilie ce pot fi trimise celor dragi ce-şi serbează ziua onomastică:

- "Zâmbeşte şi s-aveţi parte de toată distracţia şi emoţia specifică acestei zile, iar întreaga zi să vă fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare şi prietenie.

- Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani, Ilie!

- Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacţii şi multă sănătate. La mulţi ani, de Sfântul Ilie!!

- Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros „La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

- De Sfântul Ilie, îți urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani, Ilie!

- La mulţi ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casa plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulţi ani şi sus paharul!!

- La Mulţi Ani, ILIE şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

- Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

- La mulţi ani şi fie ca Sfântul ILIE să te călăuzească mereu!

- Dragă Ilie, de ziua numelui tău îţi dorim un sincer “LA MULŢI ANI” să ai parte de mulţi bani, sănătate şi voie bună. Petrecere frumoasă alături de cei dragi!

- Fie ca Sfântul Ilie, pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită, numai bucurii şi linişte interioară.

- De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani!

- Fie ca această zi să-şi deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări. Sfântul ILIE al cărui nume îl porţi să te ocrotească şi să te călăuzească mereu. La Mulţi Ani!

- Să fii mereu tânăr şi cu acelaşi spirit vesel. Viaţa să-ţi ofere clipe minunate şi bucurii nemaiîntâlnite. La mulţi ani fericiţi, Ilie!

- Fie ca începând cu această zi toate necazurile să te ocolească, dragostea la tine în suflet să poposească fără să mai plece, să ai doar zile însorite şi pline de bucurie. La muţi ani!

- La multi ani! Sfantul Ilie sa te calauzeasca mereu!

- La Multi Ani, Iliuta! Sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale.

- La Multi Ani cu ocazia Sfantului Ilie si sa-ti fie ziua plina de minuni!

- Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească!

- La multi ani! Sa ai parte de un ocean de sanatate, un munte de noroc si un camion cu bani!

- Se sarbatoreste cel mai mare facator de minuni si aducator de ploi în vreme de seceta. Îti doresc sa învingi orice furtuna si sa ai un cer senin!

- In aceasta zi, cand numele tau este celebrat, se sarbatoreste cel mai mare facator de minuni si aducator de ploi in vreme de seceta, Sf. Ilie. Iti doresc sa invingi orice furtuna si sa ramai in orice moment un cer senin!

- La multi ani, Ilie, Iliuta, Lie, Ilies, Iliuta, Eliade, Eliana, Ilinca. Multa sanatate!