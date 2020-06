Cazul DGASPC Teleorman: Excepția de neconstituționalitate ridicată de Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, RESPINSĂ

Un dosar care in care Bombonica Prodana a fost achitata definitiv, iar Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.



Exceptia de neconstitutionalitate fusese ridicata de Bombonica Prodana in fata Inaltei Curti pe 3 octombrie 2017, in perioada in care procesul se afla in faza de fond. Atunci, judecatorii au sesizat CCR cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 175 alin. 2 din Codul Penal, care se refera la calitatea functionarului public in sensul legii penale.



"De asemenea, este considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public," este prevederea din Codul Penal.



Pe 4 iulie 2020, CCR a respins aceasta exceptie, iar decizia este acum in faza de redactare, potrivit site-ului institutiei.



Bombonica Prodana a fost achitata in acest caz dupa ce a achitat prejudiciul retinut in sarcina sa de procurori, scrie Ziare.com