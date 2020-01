Candidat surpriză la șefia PSD: ”Marcel Ciolacu a acționat abuziv, s-a anturat cu adversarii”

”Pe mine mă îngrijorează putoarea dictaturii ce se insinuează tot mai discret în PSD. Așa că am decis (…) să deschid eu primul geamul în partid, ca să intre răcoarea energică a democrației3 în PSD: îmi anunț candidatura pentru președinția PSD la nivel național la Congresul din 1 martie”, se arată în mesajul fostului lider interimar PSD Cluj, postat pe Facebook sub denumirea „Manifestul de la Cluj.



Alexa nu doar că se vrea șef al partidului, dar îl critică dur pe actualul președinte interimar al PSD. Consideră „şocantă” decizia lui Marcel Ciolacu de a impune un „coordonator" la Cluj în persoana lui Gheorghe Şimon, venit din București.

„Domnul Marcel Ciolacu a acționat abuziv, intervenind cu bocancii asupra vieții politice a unei filiale locale, supărat că am refuzat integrarea în filială a doi deputați care au trădat partidul acum trei luni fugind la Pro România. Am refuzat fiindcă, spre deosebire de domnul Ciolacu, care s-a anturat mereu cu adversarii politici ai PSD sau cu securiștii, eu am detestat mereu trădătorii.”, mai spune Alexa.



Mai mult, Alexa îl acuză pe șeful interimar al partidului că vrea să predea PSD adversarilor politici și ar avea chiar un termen limită pentru asta.



„Ieșiți din bula fricii! Căci PSD a ajuns un partid trist. Ne-am schimbat sloganul moral: de la partidul care mergea la luptă să câștige tot, am ajuns un partid care caută să supraviețuiască”, a conchis Liviu Alexa.