Băsescu despre lupta anticorupție: "Am pus carul înaintea boilor!"

2019-11-18 Paine si circ in Romanica

A fost o vreme cand Basescu a facut si ce nu a vrut in Romania. A ciordit cu toti, a lasat ciordeala la liber si a fost agreat de majoritatea ciorditorilor. Insa nu a impartit cu Luluta si s-a zbarlit la el tarand fratele prin puscarie si nepotul apoi fetele prin anchete , i-a distrus toti asfaltatorii etc. Luluta a fost o molima pentru tara asta, starpita prea tarziu, dupa ce a dristrus bruma de firme romanesti. Americanii zic sa nu-i intrebi de primul milion in rest pot dovedi tot. La noi e treaba cu capra vecinului. Cam inapoiati.