Aterizare de urgență la Londra a unui zbor Ryanair ca urmare a unei posibile amenințări cu bombă

Poliția a spus că nu a fost găsit nimic suspect la bordul aeronavei. Cu toate acestea, doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea amenințării punerii în pericol a unei aeronave.

Bărbații, în vârstă de 26 și 47 de ani, rămân în arest, iar avionul a fost dat în grija aeroportului Stansted și operatorului.

Purtătorul de cuvânt al companiei aeriene a declarat: "Avionul a aterizat în condiții normale, iar pasagerii au debarcat în siguranță".

Filmarea cu zgomotul avioanelor RAF a devenit virală pe Twitter.

Andy Kirby, reprezentant Essex, a spus: "Arată ca două eurofightere? Survolând aeroportul Stansted".

Looks like two eurofighters? Circling stansted airport... #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/JmORybxx7l