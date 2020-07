12 localități din Argeș ar putea intra în CARANTINĂ. Care sunt acestea

Este vorba, în principal, despre 12 localităţi, iar prefectul a anunţat că astăzi vor urma două runde de discuţii: o primă şedinţă cu primarii localităţilor aflate în top 10 privind numărul total de cazuri de coronavirus şi o şedinţă cu ceilalţi 10 primari.

"Daca in ultima instanta, toate institutiile pe care noi le avem in teren si verifica daca cetatenii respecta masurile, daca aceste lucruri vor esua intr-un final, vom discuta in Comitetul pentru Situatii de Urgenta si eventuala carantinare", afirma Emanuel Soare, prefectul județului Argeș.