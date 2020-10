VIDEO | Ei sunt ”așii” din mâneca lui Bergodi! ”Craiova merită campionatul și Cupa!”

Oltenii i-au adus în ultima zi a perioadei de mercato pe Reagy Ofosu (29 de ani) și George Cîmpanu (19 ani), de la FC Botoșani, Ivan Mamut (23 ani), din Croația, și pe Mihai Căpățână (24 de ani), de la FC Voluntari.

Ce au declarat o parte dintre noii jucători ai alb-albaștrilor:

Căptățână: ”Mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Visez la acest moment de când am debutat în Liga 1. Am venit cu gânduri mărețe. Îmi doresc să câștigăm campionatul și Cupa.

Merită Craiova acest lucru pentru tot ceea ce se întâmplă și pentru acești suporteri mununați. Băieții m-au primit extraordinari. Antrenamentele sunt foarte bune, cu intensitate.”

