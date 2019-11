Un nume important din sportul românesc e categoric: „Eu NU votez Iohannis!”

Mâine, 24 noiembrie, românii își vor alege viitorul președinte pentru următorii 5 ani. Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă sunt cei doi candidați.

Daniel Ghiță, luptător român, a avut un mesaj categoric, pe rețelele de socializare, pentru toți românii.

”Săptămâna trecută am văzut președintele României, care fuge de o dezbatere electorală! Prima data in istorie! Bărbat? Cum să nu te prezinți la o dezbatere?

Aroganta maximă, arată dispreț față de poporul român!

E o jignire la adresa românilor, să folosiți slogane intr o campanie electorala. Un bărbat adevarat, merge la dezbatere, fără frică.

Un președinte care sta ascuns, după servicii, cozi de topor și stapanii lui de afara, nu are cum sa fie un președinte bun pentru România!

Ce religie aveți, domnule președinte ? Unde locuiesc părinții dvs ? Ce ati făcut in ultimii cinci ani pentru România? NIMIC! Absolut nimic! Ati dezbinat românii , și nu ati avut respect fata de constituția României!

Cel mai rău președinte, care nu își asuma nimic și jignește zâmbind, poporul român.”

