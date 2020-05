Șoc în lumea sportului - a fost dus de urgență la spital, în stare gravă, în această seară

Selectionerul Olandei, Ronald Koeman, in varsta de 57 de ani a suferit o criza cardiaca duminica seara. El a fost dus de urgenta la spita, in stare grava. A fost stabilizat si acum viata nu-i mai este pusa in pericol.

„Potrivit soției lui, Bartina, Ronald Koeman este acum în stare stabilă, fapt confirmat de impresarul Rob Jansen", anunță De Telegraaf. Acestuia i-a fost eliberată o arteră coronară blocată și i-a fost montat un stent coronarian.

Postul național de televiziune NOS anunță că i s-a făcut rău în timp ce se plimba cu bicicleta și a fost luat cu salvarea cum a ajuns acasă. Dacă totul merge bine, ar putea fi externat chiar mâine.