Neagoe știe cum poate lega Dinamo victorii consecutive: ”Am jucat așa și am pierdut doar două meciuri!”

Cu Adi Mihalcea pe bancă, clubul roș-alb nu a câștigat niciun meci în play-out și se află pe ultimul loc în play-out, cu 17 puncte.

Întrebat despre situația fostei sale echipe, Eugen Neagoe a explicat cum a procedat în privința sistemului de joc în perioada în care o antrena pe FC Hermannstadt, dar și din perioada în care era tehnicianul ”câinilor”.

”N-aș vrea să fiu în locul lui Adi Mihalcea. Nu știu dacă trebuie să schimbe ceva la Dinamo, trebuie să câștige. Eu m-am dus la Sibiu și am jucat la început 4-2-3-1, iar după l-am schimbat. Am jucat în 4-3-3, apoi nu am mai pierdut. Și cât am stat acolo, am pierdut doar două meciuri contra FCSB-ului și contra Craiovei.

Eu cred că cel mai bun sistem de joc este atunci când rezultatele o spun, nu eu. Eu sunt convins că Dinamo nu va retrograda. Poate să câștige încă nouă jocuri.” a declarat Eugwn Neagoe pentru ProSport.

