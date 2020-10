Iga Swiatek, revelația de la Roland Garros! “Nu am cuvinte! Sunt foarte obosită”

Este cel mai bun rezultat într-un turneu de Mare Șlem pentru sportiva în vârstă de 19 ani.

Iga Swiatek a jucat perfect și nu i-a cedat nicio șansă de break româncei. Tactica ofensivă a polonezei a dat roade, reușind 30 de lovituri câștigătoare.

Anul trecut, tot în optimi la Roland Garros, Simona Halep o învingea pe Iga Swiatek cu scorul 6-1, 6-0.

“Nu prea am cuvinte! Sunt foarte obosită acum, recunosc, pentru că am fost foarte concentrată pe durata meciului. Nu m-am gândit decât la tenis, la ce trebuie să fac. Evident, am avut în minte ce s-a întâmplat anul trecut. Nu că am vrut să mă răzbun… dar sunt foarte mândră de mine.

A fost primul meu meci important pe o asemenea arenă, am jucat împotriva unei sportive cu multă experiență, precum Simona.”

Citește continuarea declarațiilor pe realitateasportiva.net.