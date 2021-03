Nicolae Badea a anunțat că e încă principalul creditor al lui Dinamo.

„Sunt încă principalul creditor al lui Dinamo, iar Borcea e și el în aceeași situație. Asta este o primă de mărire de capital, o chestie perfect legală, pe care Negoiță nu a putut să o anuleze atunci când a băgat clubul în insolvență.

Creditul a rămas și e valabil și acum…Pusesem garanții personale, iar Negoiță mi-a promis că-și va respecta obligațiile. Nu a făcut-o, iar Banca Italo-Romena m-a executat pe mine.

Implicarea mea la Dinamo momentan e sub forma unui contract de mecenat. Eu am semnat acest contract cu Diego Fabbrini. Amortizez practic o parte din salariul jucătorului sub forma acestui contract. Evident, Fabbrini poate să poarte apoi o insignă discretă cu logoul Computerland…sunt și alți oameni de afaceri, prieteni cu mine, dispuși să semneze contracte de mecenat cu jucătorii lui Dinamo”, a spus Nicolae Badea.

