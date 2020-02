Asztalos Csaba: CNCD s-a autosesizat în cazul Ditrău

"În prezent, la CNCD am înregistrat o plângere împotriva primarului din Ditrău, respectiv demarăm o sesizare cu privire la declarațiile reprezentantului societății comerciale, potrivit cărora intenționează să schimbe locul de muncă al celor doi angajați din Sri Lanka de pe linia de producție la cazane, sub aspectul unei posibile fapte de discriminare, pe criteriul de apartenență la o cetățenie, respectiv religie. Vom demara procedurile de audiere și în măsura în care aceste fapte sunt cercetate în dosarul penal deschis in rem la nivelul IPJ Harghita vom suspenda procedura și vom transmite aceste două cazuri la IPJ Harghita", a declarat la RFI, Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita a deschis un dosar penal, în cazul Ditrău, pentru infracţiunile de incitare la ură sau discriminare.





Biserica Romano-Catolică s-a delimitat de scandal, iar Avocatul Poporului a anunțat deja că va face o anchetă, considerând că agresivitatea localnicilor este ”greu de înţeles”, în timp ce reprezentanţii UDMR au declarat că nu pot accepta incitarea la ură şi fac apel la calm.