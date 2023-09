Stresul, oboseala, stilul de viață haotic și alimentația inadecvată conduc la:

scăderea sistemului imunitar;

la scăderea rezistenței organismului în lupta cu agenții patogeni.

Întărirea sistemului imunitar ar trebui să fie o prioritate pentru oricine dintre noi, dat fiind faptul că imunitatea este singura barieră dintre corpul uman și amenințările exterioare. Vestea bună este că există o mulțime de remedii naturiste și de activități pe care le putem face pentru a ne întări sistemul imunitar.

10 Remedii naturiste pentru întărirea sistemului imunitar

Cu siguranță, toți am avut perioade pe parcursul vieții când ne-am confruntat cu scăderea imunității organismului dintr-una sau mai multe cauze dintre cele amintite mai sus. Din fericire însă, sistemul imunitar poate deveni mult mai puternic și mai rezistent în fața agenților patogeni dacă ne schimbăm obiceiurile alimentare, adoptăm un stil de viață sănătos și apelăm la diverse activități și remedii naturiste, care nu doar că ne stimulează sistemul imunitar, dar au și o mulțime de alte beneficii pentru organism. Iată care sunt acestea:

1.Ghimbirul

Este o plantă care se poate consuma sub formă de ceai, ras și/sau amestecat cu miere, respectiv sub formă de condiment pentru diverse feluri de mâncare. Ghimbirul este un remediu excelent pentru întărirea sistemului imunitar și pentru combaterea răcelii și gripei. Ajută, în același timp, la normalizarea funcției digestive și la îmbunătățirea nivelului unor enzime ale ficatului. De asemenea, ghimbirul reduce stresul, calmează grețurile matinale și previne apariția infecțiilor bucale, precum gingivita și parodontoza.

2. Mierea

Este unul dintre cel mai des întâlnite alimente din casa noastră, având o mulțime de beneficii asupra stării de sănătate a organismului. Mierea nu doar că stimulează sistemul imunitar și ajută la tratarea tusei, răcelilor și durerilor în gât, dar are și un puternic efect antibacterian în diversele probleme interne și externe ale organismului. În plus, consumul regulat de miere calmează stresul și emoțiile. De asemenea, constituie o adevărată sursă de energie pentru organismul nostru, având la bază fier, calciu, potasiu și vitamine din complexul B. Tot din seria produselor apicole, chiar și consumul de lăptișor de matcă se poate dovedi extrem de eficient, mai ales în perioadele de convalescență. Acesta întărește rapid sistemul imunitar și restabilește activitatea hormonală.

3. Socul

Este una dintre puținele plante medicinale cunoscute în medicina populară, care îmbunătățește starea de sănătate în general, însă are și o mulțime de efecte terapeutice, ajutând în tratarea multor afecțiuni. Socul întărește sistemul imunitar, este utilizat ca supliment alimentar, crescând rezistența organismului. Este eficient în ameliorarea simptomelor specifice răcelii cu până la 60%. Totodată, fructele de soc se întrebuințează pentru eliminarea toxinelor din organism și sunt ideale în reducerea simptomelor asociate alergiei la polen și rinitelor.

4. Aronia

Aronia este un fruct ce aduce o mulțime de avantaje pentru starea noastră de sănătate de zi cu zi, forma frecventă sub care se consumă fiind reprezentată de sucul de aronia. Sucul de aronia ne protejează și întărește sistemul imunitar, având o multitudine de vitamine și de minerale atât de necesare pentru organismul uman – vitaminele A, C, E, fier, zinc si calciu. În plus, sucul de aronia ne apără organismul de virusuri, scade șansele de infectare, reglează glicemia și previne apariția diabetului, dar ne oferă și energia de care avem nevoie pentru întreaga zi.

5. Cătina

Este o plantă ale cărei părți componente sunt utilizate pentru a aduce numeroase beneficii organismului nostru. Cura cu fructe de cătină este recomandată la finalul verii, pentru că întărește imunitatea la bolile care pot să apară la începutul sezonului rece. În plus, cătina stimulează pofta de mâncare și conține vitaminele A, B1, C și E. Pe lângă sporirea imunității, cătina ajută și la combaterea și tratarea inflamațiilor, îmbunătățește sistemul digestiv și pe cel cardio-respirator, remediază problemele articulare și stimulează secreția de colagen, menținând astfel elasticitatea pielii și întârziind procesul de îmbătrânire.

