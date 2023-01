O nouă aroganță a șefei Institutului Cultural Român de la Londra. Catinca Maria Nistor a amânat evenimentele cu ocazia Zilei Culturii din capitala Regatului Unit și a venit în București, unde are spectacole de teatru, potrivit Realitatea Plus. Deși este obligată să marcheze Ziua Culturii pe 15 ianuarie, șefa Institutului Cultural a anunțat pe rețelele sociale că are alte planuri. Totul, în timp ce chiria uriașă de 6.500 pentru apartamentul de lux pe care și l-a dorit este plătită în continuare de statul român.