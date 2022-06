Voucherele sociale care se distribuie în primă tranșă în aceste zile reprezintă una dintre preocupările ministrului Muncii - Marius Budăi, despre care a vorbit, miercuri, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Unii dintre românii care le-au primit deja și-au cumpărat chipsuri sau alte produse care nu se regăsesc pe lista aprobată de Guvern.

„Noi am discutat foarte clar cu cei care vor deconta aceste sume că nu se vor deconta decât dacă sunt strict alimente. Trebuie să știe și comercianții că nu vom deconta voucherele respective”, a spus ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.

„Voucherele vor ajunge la toți beneficiarii” - Marius Budăi

Întrebat despre problemele care au apărut la distribuirea acestor carduri, ministrul a dat asigurări că voucherele sociale vor ajunge la toți beneficiarii.

„Dificultățile au fost de la început. Am spus de la început că am avut mai mulți pași de respectat, implementarea cardurilor, distribuirea, alimentarea... Dau asigurări că dacă cineva primește pe 1 iulie sau 2 nu pierde suma. Dinamica este un pic mai complicată în prima tranșă, urmând ca celelalte să fie mai ușor de realizat”, a spus ministrul Munii la Realitatea PLUS.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început luni, 20 iunie, alimentarea cu prima tranșă în valoare de 250 de lei a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România” cu care se pot achiziționa produse alimentare și mese calde. Peste 12.000 de români au primit deja pe cardurile sociale prima din cele patru tranșe ale acestui ajutor.

Vouchere plus 700 lei pentru pensionari

Referitor la acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei, oficialul a declarat că banii vor ajunge în același timp cu pensia.

„Nu va fi nicio problemă pentru că aici suma va fi primită odată cu încasarea pensiei, pentru cei care au pensie de până în 2000 lei”, a spus ministrul.

Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat și pentru beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei.