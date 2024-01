"Știam - dar o mărturisesc în absolută premieră - că lucrurile se vor prăbuși în acel an. În septembrie, am știut că decembrie va fi actul final. Și am cunoscut personal pe câțiva care au aflat tot în septembrie ce rol le va reveni.

Unii dintre ei au avut un rol - nefast, după părerea mea - dacă judec după scenariul cu care s-a jucat actul de la Târgoviște", a declarat Virgil Măgureanu.