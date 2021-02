„Acest live este provocat de un telefon prin care mi s-a spus potolește-te, ai grijă, deja în momentul ăsta se lucrează la înscenarea unui dosar penal băiatului tau. Droguri, băutura, femei, chestii de genul ăsta. Știți ce s-a mai întamplat cu copiii politicienilor. Bă baieți sunt cu ochii pe voi! Domnilor din serviciile alea care numai deservicii faceți sunteți supărați că acei colegi patrioți și naționalisti au început să iasă la suprafață și împotriva voastră? Au reînviat naționaliștii și patrioții din servicii și le mulțumesc din tot sufletul și nu numai din servicii, ci și din armată, jandarmerie, din poliție. Începe dansul!

Apropo, George, de ce recunoști că toată campania de defăimare a mea a fost plătită de AUR? De ce nu recunoști George? Pentru că ți s-a părut inadmisibil ca notorietatea mea să fie mai mare decât a ta? E, aia e, ce să-ți fac. Hotelul Blis, în care au fost cazați parlamentarii și le-ai spus că nu mai acolo au voie să fie cazați? Și că imediat cum intrăm în Parlament suntem obligați să ne luăm câte o Dacia Logan de la societatea unui prieten de-al tău, în leasing? Cu 2.000 de lei pe lună? Vrei să dau și toate mesajele pe care ni le-ai trimis cu toată chestia asta? Dau tot pentru, ca adevărul să iasă la iveală. Ați trădat cu toții! Vă mai aduceți aminte de domnul Dragnea? OUG 13, PSD? Și mi s-a comunicat că împotriva lui se petrec abuzuri la penitenciar și că mi se solicită să mă duc să văd halul în care este tratat Dragnea. Și am acceptat. Săptămâna asta trebuia să mă duc la penitenciar să vad în ce hal nu se respecta legea în penitenciare. Da, domnule Dragnea. Se pare ca nu sunt lăsată să vin la dumneavoastră să-i văd pe cei care își bat joc de dumneavoastră și de ceilalți deținuți”, spune senatoarea.

„Băi George, mă uitam că nu mai ai atâtea distribuiri. Apropo, dragii mei, în spatele AUR se află o echipa de IT-işti puternică, care face tot ceea ce trebuie să facă pe internet. Ca să ştiţi de unde vine puterea. Păcat că am aflat prea târziu. Am crezut că toţi oamenii ăia de acolo sunt naţionalişti. L-am văzut pe George, care părea un om ok. Dacă eşti ok, dă pe faţă cine te şantajează. George, eşti obligat faţă de tot acest popor. Ţi-am zis foarte clar, dacă AUR se destramă, va fi ultima şansă a poporului român să răzbească împotriva acestei mafii care depăşeşte mafia siciliană. Asta am descoperit eu la Comisia de Abuzuri“, a spus Diana Şoşoacă.

Senatoarea spune că, pentru a se răzbuna împotriva sa, diverşi oameni i-au promis dosare pe numele propriului fiu.

„Ca să mă poată termina pe mine vor să îi însceneze băiatului meu o chestie care să îl tragă într-un dosar penal. Mi s-a spus «în momentul asta deja se lucrează la înscenarea unui dosar copilului tău pentru droguri, femei, băutură». Un fir de păr dacă este atins din capul copiilor mei, dau şi mai mult din ce am. Nu vă jucaţi! Pentru fiecare pas nenorocit pe care l-aţi făcut va trebui să plătiţi. Ştiu ce vreţi să-i faceţi băiatului meu. Ştiu ce vreţi să-mi faceţi mie. Şi ştiu ce vreţi să-i faceţi poporului român. Nu va jucaţi cu focul! Ştiu că nu vă doriţi avocaţi buni în Parlament. Pe unii îi ţineţi în lesă, deşi sunt avocaţi excepţionali”, a transmis Diana Şoşoacă.