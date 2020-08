Veronica Mitran, candidatul care se luptă pentru "eliberarea" Alexandriei: "Destul, domnilor! Ați furat suficient!"

"Alexandria este in punctul de a face o schimbare majora. Are sansa sa devina un oras european, un oras puternic, trebuie doar sa aibă voința și curajul schimbării. In 2018, atunci cand Bucurestiul a respins mafia si oamenii au iesit in strada sa se lupte cu jandarmii pentru justitie, abia atunci am inceput si noi la Alexandria sa credem ca aceasta grupare pseudo-politica poate fi infranta. Ca ne putem intoace la cinste, la etica. Si anul acesta, veti vedea, oamenii vor iesi la vot sa schimbe Alexandria", spune Veronica Mitran, într-un interviu acordat newstrack.ro.

Întrebată dacă se teme de o campanie murdară, Veronica Mitran a replicat: "Mă aștept la orice, dar mă bazez pe bunul-simț de care dau dovadă alexăndrinenii, care nu mai cred în minciuni, s-au săturat de ele și s-au săturat și de oamenii și grupările care le lanseză. Oamenii s-au săturat de calomnii, minciuni și promisiuni deșarte. S-au săturat să vadă cum alții se îmbogățesc peste noapte, iar ei stau în sărăcie, cum aceiași „alții” își plasează copiii, rudele, în funcții bune pe la București, iar ai noștri pleacă în masă la muncă în străinătate, fiindcă la noi nu au unde să se angajeze. S-a umplut paharul… Și încă ceva, alexăndrinenii și teleormănenii, în general, se simt, fără niciun motiv, stigmatizați din cauza personajelor de aici care au făcut atât de mult rău țării… Nu vreau să dau nume, fiindcă toți știm la cine mă refer. Ei bine, oamenii locului vor să se curețe de acest stigmat, vor să fie conduși de cineva curat, nu de oportunisti si pilosi."

Pe de altă parte, întrebată dacă îi va fi greu să gestioneze o administrație locală împânzită de oameni promovați pe criterii clientelare, Mitran a explicat: "E adevarat ca sunt oameni angajati pe criterii clientelare, dar nu toti. Sunt si multi oameni capabili in administratie si planul meu este sa merg pe merit in evaluarea si promovarea angajatilor buni si cinstiti. Atunci cand liderii sunt etici si implicati, si angajatii incep sa se alinieze la aceste valori. Va mai trebui sa facem training cu unii angajati ai primariei, in special pe relatia client (cetatean al orasului)- angajat al primariei, dar cred ca transferul managerial se va face impecabil."

Cât despre felul în care s-au cheltuit banii publici în Alexandria, Veronica Mitran atrage atenția că, în momentul de față, se face risipă.

"Sunt foarte multi bani risipiti. Lucrurile sunt manipulate bine pe hartiile primariei, dar in realitate managementul banilor publici in Alexandria este deficitar. Cunoastem cu totii exemplele celebre, unele chiar recente: in plina pandemie, primaria achizitiona selfie-stickuri. Bani au fost alocati repede pentru dispensoarele de gel igienizant din scarile blocurilor, dar executia a fost tardiva si problematica. Chiar foarte recent, Primaria aloca peste un milion de euro reabilitarii termice a cladirii primariei. Alo? Chiar nu aude nimeni? Cu un milion de euro cumperi o cladire noua! Avem o echipa excelenta PNL specializata in atragerea fondurilor europene care deja lucreaza, a venit cu mai multe idei. Nu numai atat – am deschis linii de colaborare cu alti primari PNL care au avut mult succes in atragerea fondurilor europene si vom invata de la ei si vom colabora si cu dansii. De fapt, nu cred ca administratiei actuale ii lipsesc ideile – ei de fapt se feresc de banii europeni pentru ca se feresc de supervizarea europeana. Cum ar putea sa mai capuseze daca europenii stau cu ochii pe bani? Curand, o sa le bata oricum Kovesi la usa cred…", spune Mitran.

Și, dacă oamenii o încurajează și o susțin, există și mesaje indirecte venite din partea celor care încă "stăpânesc" Alexandria.

"Mesaje directe nu (am primit, n.r.). Mesaje indirecte, multe. Foarte mulți cu firme clientelare la primărie, unii foarte bogați chiar, își simt sursa de venit amenintată. Au început presiunile, hărțuirea. Ce nu înteleg ei e ca ceea ce nu te omoara, te face mai puternic. Cumva unii își închipuie că o femeie singură e slabă, dar de fapt nimic nu e mai puternic decât o mamă singură care pune piciorul in prag. Destul, domnilor! Ați furat suficient – lasati oamenii din orasul asta sa si traiasca normal", mai spune Veronica Mitran.