Vasile Dîncu îi provoacă pe Tudose și Olguța Vasilescu la discuții despre viitorul PSD-ului: "Ciolacu a luat sfaturi de la mine"

"Eu îl înțeleg foarte bine pe Marcel Ciolacu, am lucrat cu el în ultimele două luni. A luat sfaturi și de la mine. Problema este că un președinte interimar de partid, care vrea să fie reales, se lovește de două tendințe minimum în partid. În PSD este o tendință conservatoare, a celor care au fost la putere și care vor să-și mențină acest sistem, și cei care vor să schimbe ceva. Trebuie să aibă o mare forță, un mare curaj și chiar să fie ușor sinucigaș ca să dea dreptate unei singure părți, așa încât, un președinte într-o asemenea situație, interimar, caută să obțină un optim. În PSD nu s-a făcut o dezbatere. Nu au venit cu nicio idee ideologică. Eu aș fi deschis să discut cu Tudose, cu Olguța sau cu ceilalți mari ideologi ai partidului care se ocupă de comunicare. Să discut public. Să aud variantele lor. Ce mai este Stânga în viitor, în afară de pensii și salarii, că asta e un populism. La noi este o necesitate să se crească pensiile și salariile, că suntem prea jos cu ele, eu am înțeles asta. Dar trebuie să venim cu ceva în plus. Sunt o grămadă intelectuali în partid, mulți oameni care ar putea schimba, dar nu sunt toți la conducere", a declarat Vasile Dîncu, la Realitatea PLUS.

Vasile Dîncu este sigur că PSD va pierde alegerile din acest an: "Vom intra în Opoziție. Cu siguranță, PSD nu va mai câștiga alegerile următoare, dar contează cum intri în Opoziție. Trebuie să intri în opoziție cu un mecanism parlamentar foarte bine pus la punct și cu echipă care să poată comunica bine, o echipă care să fie comunicabilă și să poată lucra împreună."

"Congresul de acum să arate o schimbare. Să arate oameni noi la conducerea partidului, oameni tineri, intelectuali, un proiect al partidului. Să creeze solidaritate internă să poată reveni să schimbe ceva din viața oamenilor. Dacă PSD nu va trece de prima probă la Congres, să fie o primăvară pentru Stânga, să aibă un sistem de alianțe să intre în parlament cu o cifră cu trei în față încât să conteze în bătălia din Parlament.... Eu cred că atunci când te ține în priză Opoziția ai o longevitate mai mare", a mai spus Dîncu.