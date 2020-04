Un lider politic solicită eliminarea tuturor pensiilor speciale: ”Recesiunea bate la uşă”

"Acum, când toţi se înghesuie din nou să spună că vor eliminarea pensiilor speciale, vreau doar să reamintesc că noi am fost întotdeauna împotriva acestei nedreptăţi şi sperăm ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, când recesiunea bate la uşă şi ne ameninţă cu sugrumarea economiei, să oprim risipa banilor şi să eliminăm toate pensiile speciale", a scris, joi, Tomac, pe Facebook.



El a adăugat că este singurul parlamentar care, atunci când s-a votat legea prin care s-au instituit pensiile speciale pentru politicieni, a fost la tribuna Parlamentului şi a spus că renunţă la aceasta.



"PMP a fost primul partid care a propus un proiect de lege, semnat de toţi parlamentarii noştri, prin care am cerut eliminarea tuturor pensiilor speciale şi nu am renunţat niciodată la această iniţiativă", a susţinut Eugen Tomac.