Un fost primar, condamnat pentru pornografie infantilă, candidează pentru un nou mandat

Fostul primar PSD Bogdan Davidescu a fost condamnat, in octombrie 2019, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat pentru ca a intretinut relatii sexuale cu o minora, pe care, atunci cand aceasta a refuzat sa mai continue relatia, a santajat-o ca va face publice mai multe inregistrari cu caracter pornografic. In ianuarie 2020, Davidescu a fost demis, fiind reangajat la primarie pe postul de consilier al viceprimarului care a primit atributii de primar.

Pentru alegerile locale din 27 septembrie, Davidescu a intrat in cursa pentru un nou mandat din postura de independent. Localnicii sustin ca ar fi sustinut de PSD. Epoch Times Romania l-a contactat pe Davidescu, care a declarat ca nu este sustinut de PSD. In privinta candidaturii sale, Davidescu a aratat ca nu este nicio problema atata timp cat instanta nu i-a interzis sa candideze.