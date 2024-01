Anton Gherașcenko, consilier la Ministerul ucrainean de Interne, își exprimă îngrijorarea față de discursul avut de Claudiu Târziu (AUR) cu privire la Ucraina.

„Claudiu Târziu, unul dintre liderii partidului român AUR, solicită României să anexeze patru zone ale Ucrainei: nordul Bucovinei, sudul Basarabiei, regiunea Hertsa și Transcarpatia. (..) Afirmații similare asupra teritoriilor ucrainene au fost făcute de partidul de ultradreapta din Ungaria.

Știu că multe dintre aceste apeluri sunt adresate publicului intern și ar trebui luate în considerare în contextul politicii interne a țărilor", a declarat Anton Gherașcenko, pe X.

„Cu toate acestea, mi se pare profund îngrijorător faptul că astfel de afirmații încep să apară din ce în ce mai des (și nu doar în ceea ce privește Ucraina). Una dintre cele mai mari realizări ale lumilor de după cel de-al Doilea Război Mondial (plătită cu sume incredibile de vieți) este respectul pentru suveranitatea teritorială ca bază pentru ordinea globală. Dacă Rusiei i se permite să câștige războiul său nedrept împotriva Ucrainei, toate aceste sacrificii vor fi în zadar și lumea va coborî din nou în haos. Știu că am mulți urmăritori din România. Aș fi recunoscător dacă ați împărtăși modul în care acest politician și partidul său sunt percepuți în țara dumneavoastră, deoarece știu că România sprijină foarte mult Ucraina”, a mai scris oficialul de la Kiev.

Claudiu Târziu, one of the leaders of Romanian party AUR, calls on Romania to annex four areas of Ukraine: Northen Bukovina, Southern Bessarabia, Hertsa region and Transcarpathia. He announced this on January 24th, 2024.



Târziu’s appeals are consistent: on March 4th, 2022,… pic.twitter.com/QbBxtclb4P