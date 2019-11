Teodor Meleșcanu ar putea fi demis de la șefia Senatului. CCR se pronunță astăzi

2019-11-27 09:18:48 Constantin Gadea

SA FIE JUDECATA BANDA DE PUCISTI A PSD-ULUI, constituita din: Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Tudorel Toader, Carmen Dan, Viorica Dancila, Florin Iordache, Serban Nicolae, Eugen Nicolicea, Dan Valcov, Catalin Radulescu, Codrin Stefanescu, Melescanu, Corlatean, Victor Ciorbea si Valer Dorneanu, pentru trei ani de activitate antistatala desfasurata zilnic la nivelul cel mai inalt, cu consecinte grave pentru tara si cu prejudicii imense pe plan intern si international. Aceasta banda politica, pe care o notez prescurtat cu BDT a desnfasurat zilnic - timp de trei ani si fara intrerupere – activitati antistatale care pot fi apreciate ca minilovituri de stat, care vizau: subordonarea Justitiei, punerea stapanirii pe toate institutiile statului si , pana la urma, punerea stapanirii pe Romania, pentru a rupeo de Occident si a o preda Rusiei. Sa se stabileasca ce au facut cu banii de la buget si cu cei din fondurile UE, fiindca numai Dragnea, ajutat de consiliera sa Carmen Dan, a furar probabil peste un miliard de euro din 2002 pana in prezent, cu Tel Drum si alte actiuni banditesti. Un exemplu este Hotelul Turris, cu opt etaje, pe care l-a cumparat in 2009 cu 300 de mii de lei, pe numele sotiei, cand hotelul valora 110 milioane de lei. Pupila lui Dragnea, Carmen Dan, care l-a consiliat cum sa fure sute de milioane de euro la Alexandria, a fost rasplatita cu functii inalte si individa, ca recunostinta, a pus armata de jandarmi echipata de razboi sa nimiceasca o suta de mii de manifestanti pasnici si tot ea a dus acolo si derbedeii aruncatori de pietre. Pacat ca legea nu permite sa fie spanzurata in Piata Victoriei.