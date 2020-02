Tăriceanu explică de ce nu a votat ALDE pentru adoptarea OUG privind anticipatele

”Iata cateva dintre lucrurile grave pe care am dorit sa le semnalez in sedinta de plen a Senatului si motivele pentru care, impreuna cu colegii din ALDE, nu am votat pentru adoptarea OUG.

Am auzit in Senat colegi care se declarau revoltati cand s-a pronuntat „turism electoral”. Stim ca aceasta chestiune a devenit o practica extrem de extinsa si grava si care deformeaza rezultatul alegerilor in ultimii ani. Aceasta OUG privind eventualele alegeri anticipate face o incurajare si o legalizare a turismului electoral.