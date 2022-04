Liberalii sunt pregătiți să facă un congres-fulger, în nici două săptămâni. I s-a găsit și înlocuitor actualului lider PNL: premierul Nicoale Ciucă, pe care îl susține, și președintele Klaus Iohannis.

Liberalii îi reproșează lui Florin Cîțu proasta gestionare a relației cu PSD, dar și provocarea unui război permanent în interiorul partidului.

"Avem reguli stabilite si imi pare rau ca exista aceste luari de pozitii in mass media inainte de a proceda la aplicarea regulilor statutului. Cand exista om nemultumit in partid, exista proceduri. Asta e avantajul democratiei. Ca are mijloace prin care sa rezolve aceste probleme", a spus Theodor Stolojan.

Sunt voci în PNL care susțin că Florin Cîțu l-a sabotat constant pe premierul Nicolae Ciucă. În plus, nu ar fi respectat parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Din cauza lui Cîțu, susțin liberalii, partidul s-ar fi prăbușit în sondaje.

Nu toți liberalii susțin că e nevoie de schimbarea președintelui PNL. Ci, mai degrabă, de o discuție în interiorul partidului.

"Cred că, în acest moment, noi avem o direcție bună, coaliția este apreciată la nivelul Bruxelles-ului. Acum, intern, luptele interne atât în partide, cât și în coaliție pot să genereze astfel de evenimente. Personal, nu-mi doresc un Congres extraordinar", spune vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă.

Peste 40 de filiale susțin schimbarea lui Florin Cîțu de la șefia PNL. Liderul liberal are de partea sa doar Gorjul, Argeșul și filiala sector 2 București.

Congresul pentru alegerea unui nou președinte ar putea avea loc pe 10 aprilie.

Florin Cîțu împlinește astăzi, pe 1 aprilie, 50 de ani.