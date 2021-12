„Anul Marii Trădări se încheie azi. Klaus Iohannis a reușit să intre în istorie, dar nu ca lider reformator, ci în rândul marilor trădători ai țării. Rar găsești în istoria României un personaj care să-și fi trădat atât de cinic susținătorii și principiile pe care le-a promovat prin discursul său. 6,5 milioane de români și-au pus speranțele în el. Am rezistat în acești ani cum am putut: la locul de muncă, în comisiile lui Iordache, în stradă, protestând cu mic cu mare luni în șir, luând gaze si bastoane de la jandarmi, transmițând semnale de alarmă forurilor internaționale. Cei mai mulți am trecut peste lipsa lui de consistență, specifică politicianului-plantă, consolându-ne cu ideea că măcar ține linia corectă, antipesedistă, reformatoare, projustiție.