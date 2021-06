„Nu l-am văzut nicidoată pe chestorul cu care am avut acel incident. Pare emoționat, este în a șasea lună, mai are trei luni până la naștere, probabil că de acolo i se trage. Noi, cele care am născut, știm cum este.

M-am dus să-mi iau sacul, iar el nu mi l-a dat. Deci, e un furt. Sincer, nu știu ce au consumat acești oameni. Am auzit că există foarte multe autostrăzi. Nu știu pe care s-o iau ca să ajung la Iași, că tot 5 ore fac. Ne-a asigurat premierul Cîțu că avem cele mai mici prețuri din UE, avem salarii mai mari cu 30%. Cea mai cumplită probelmă pe care am avut-o este asasinarea a aproape 27.000 de români aruncați în saci, pentru că muriseră de Covid-19. Am primit mesaje din partea familiilor celor decedați care mi-au spus că se simt răzbunați. Cum pot veni să-mi spună că trăim într-o țară a minunilor, când ei ne aduc în față o irealitate.

Ludovic Orban și-a tranșat cu Florin Cîțu o probelmă internă a partidului. Azi, la Parlament, i-am spus că dacă mă lasă să vorbesc 2-3 minute îl ajut să scape de Cîțu”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS.

Chestorul Senatului - Sergiu Vlad o acuză pe senatoarea Diana Șoșoacă de faptul că l-a agresat fizic după ce acesta i-a îndepărtat sacul de cadavre adus în plen, la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

„Am luat sacul din fața domnului prim-ministru și l-am scos din sala de plen. A venit duuă mine și mi-a zis să-i dau sacul, iar eu i-am spus să și-l ia. M-a prins de față și mi-a zis: ”în ce calitate mi-ai luat tu sacul?”. Eu sunt senator și sunt chestor al Senatului. I-am spus că la cât de agresivă este, nu mă mir că este la al treilea divorț. Este destul de violentă, verbal și fizic”, a spus chestorul Senatului, Sergiu Vlad (USR PLUS).

„De data a fost agresivă și fizic. Mă gândesc la plângere chiar și penală. Nu ai imunitate împotriva agresiunilor fizice. Nu poți să fii agresiv fizic doar pentru că ești femeie”, a mai declarat Sergiu Vlad.