Potrivit ministrului Apărării, Armata Română a trecut de la peste 320.000 de oameni la situaţia de a avea aproximativ 80.000. Acesta susține cu tărie că, în acest moment, nu există pericolul unui război în România.





Scandalul a început, după ce noul șef al Statului Major al Armatei a spus că e nevoie ca românii să se pregătească de război.



"Populatia romaniei si cea din ue trb sa se ingrijoreze, trb sa fim pregatiti, eu personal consider ca rusia nu se opreste, daca castiga in ucraina, apoi moldova, tensiuni in balcanii de vest, politica lui putin va escalada", a declarat generalului Gheorghiță Vlad.

Reacțiile politice nu au întârziat să apară.



"Este an electoral, trebuie să fie o linie roşie cu anumite lucruri cu care ne jucăm şi cu care nu ne jucăm. (...) Haideți să stăm liniștiți că România nu va intra în niciun război", a precizat premierul Marcel Ciolacu.



În schimb, deputatul PSD Radu Cristescu, membru al Comisiei de Apărare din Camera Deputatilor, a cerut demisia generalului Vlad.



„Afară din post cu iresponsabilul din fruntea Armatei. S-a umflat peste noapte tărîța în el. Suferă de vedetism. Armata nu de exaltați are nevoie acum, ci de minți lucide și responsabile. Îi recomand ministrului Apărării să-l demită de urgență." a transmis Cristescu într-o postare pe Facebook.

Și liderului PNL Nicolae Ciucă a reacționat. Militar de carieră, președintele Senatului spune că țara noastră nu a beneficiat niciodată de garanții de securitate mai puternice decât cele din prezent. Chiar și așa, ar fi necesară actualizarea legii, astfel încât țara noastră să fie pregătită pentru un eventual conflict.



"Ceea ce cred că a vrut să transmită domnul general este legat de updatarea, de actualizarea legii astfel încât să putem să venim cu măsuri concrete, pentru că evoluţia de la anul în care a fost aprobată legea până acum este una semnificativă şi este nevoie să avem măsuri legale, concrete pentru tot ceea ce înseamnă pregătirea teritoriului şi a populaţiei pentru apărarea ţării".



Armata Română are în prezent 80.000 de militari profesioniști, dar seful Statului Major sustine că efectivul necesar ar fi de 120.000 de soldati. Cei mai mulţi rezervişti, aproximativ 55 de mii la număr, au în jur de 50 de ani şi în caz de conflict nu pot fi trimişi pe front.