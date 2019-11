Se clatină USR?Demisii în bloc!

Printre motivele invocate sunt excluderile arbitrare, crearea unor regulamente interne de comunicare, profund nestatutare, accesul în funcții pe baza „autobuzului” de vot, nu a meritocrației, mentalitatea de clan și lipsa dialogului.

„Buna ziua,

Subsemnații Zimbroianu Catalina, Bacanu Gabriel, Zimbroianu Adrian, Iordache Nicolae , Bacanu Mariana , Zimbroianu Veronica, Hangiu Gabriela , Vlad Alexandru, Paraschivoiu Carmen, Dimian Madalina, Popescu Georgian , Rizea Cristinel, Rizea llona membrii ai filialei USR Prahova Vălenii de Munte, vă anunțăm, prin prezenta, că demisionăm din Partidul USR.

Am participat alaturi de colegii din USR la campaniile de strangere de semnaturi ,, Fara Penali si ,,Oameni noi in politica, am fost activi in campaniile pentru europarlamentare in Valenii de Munte la care Alianta USR PLUS a obtinut un scor de aproximativ 20 % , si in campania pentru presedentie pentru dl Dan Barna.