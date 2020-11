Blat la Senat între PSD și USR pe tema plenului. Din lipsă de cvorum, ședința a fost închisă

Ședința trebuia să înceapă la ora 14.00 dar s-a decis să se mai aștepte ca și alți senatori să vină în sală. USR a acuzat că PSD și PNL au făcut o manevră pentru ca să nu existe voturile necesare adoptării inițiativei „Fără penali” și în aceste condiții USR nu a intrat în sală. Nici PNL nu a asigurat prezența.

Ședința plenului a fost convocată în format fizic, făcând imposibilă prezența senatorilor din țară. Până acum, ședințele Senatului s-au ținut online.

„Stimati colegi, fac un al doilea apel catre senatorii prezenti in sala sa semneze lista de prezenta. Daca nu doresc sa participe la cvorum, am rugamintea sa paraseasca sala. Va multumesc. Va propun sa asteptam pana la ora 15.00 colegii care sunt in cladire si au spus ca vor sa vina la vot. Verificam atunci cvorumul”, a spus liderul interimar al Senatului.

La a doua verificare a prezentei s-a constatat lipsa cvorumului si s-a inchis sedinta. „„Avem un singur lider de grup prezent, dl Radu Oprea de la PSD. Avem prezenta 58. Constat ca nu avem cvorum si declar sedinta inchisa”, a spus Cazanciuc.

USR declarase deja că ia în calcul să nu participe la ședință dacă nu se acceptă posibilitatea să se voteze atât fizic cât și telefonic pentru inițiativa „Fără Penali”. Formațiunea și-a calculat că nu va exista numărul necesar de voturi, dacă nu se acceptă și votul prin telefon. Momentan, propunerea USR ar fi fost respinsă de celelalte partide, în discuțiile informale. Riscul este să nu existe cvorum de lucru și ședința de plen a Senatului să nu se mai poată desfășura.

„Senatul nu este în vacanţă parlamentară, ci în plină sesiune. Senatorii trebuie să fie la serviciu. Faptul că PNL s-a obişnuit în ultimele trei săptămâni să nu vină la serviciu este decizia lor. Senatorii PSD au fost în plenul Senatului şi săptămâna trecută şi astăzi. Să explice PNL de ce nu vine, dacă nu vor veni”, a explicat președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc.

De altfel, cei de la PNL spun că au de gând să boicoteze plenul și acuză USR de blat cu PSD. Pe ordinea de zi se află proiecte importante precum inițiativa USR „Fără penali în funcții publice” și proiectul de reexaminarea a legii prin care Parlamentul stabilește data alegerilor legislative.

„PNL a susținut că nu suntem de acord cu amânrea alegerilor parlamentare, pentru că votul românilor înseamnă un act de demnitate, un nou parlament legtim, un Parlament cu majoriteate legaleă, nu ca cea toxică din acest moment. Dacă la ora 14 vom constata că numărul de senatori e necesar pentru derularea sedinței, iar inițiativa „Fără penali” va fi soluționată să se dezbată în plen, atunci PNL va intra la acest vot, pentru a nu compromite șansele acestei inițiative”, a declarat liberala Alina Gorghiu.

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat că şedinţa plenului de miercuri, în care ar trebui să se voteze inițiativa de revizuire a Constituției „Fără Penali în funcții publice” și legea care oferă Parlamentului dreptul de a stabili data alegerilor parlamentare, se va desfășura cu prezența a senatorilor, pentru că e nevoie de vot fizic la unele schimbări în Biroul Permanent, dar și pentru raportul Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. „Dacă actuala inițiativă va întruni acum numărul necesar de voturi, după aia va merge la Curtea cponstituțională A României. Curtea are cinci zile pentru a examina inițiativa. Parlamentarii PSD vor fi prezentț la vot. Avem 59 de membri, iar pentru ca inițiativa să treacă are nevoie de 90 de voturi”, a declarat robert Cazanciuc, președinte interimar al Senatului.